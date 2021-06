Danimarca, Maehle: «Non siamo preoccupati dai prossimi avversari» (Di sabato 26 giugno 2021) Joakim Maehle si dimostra in grande forma ad Euro 2020: ecco le parole dell’esterno danese dell’Atalanta oggi in gol Joakim Maehle si gode il suo momento di gloria a Euro 2020: il danese dell’Atalanta è andato in gol nella gara contro il Galles mettendo a segno la terza rete. Le sue dichiarazioni a TV3+. «Il supporto che ci hanno dato i tifosi ad Amsterdam è stato pazzesco. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e sulle nostre qualità. Non siamo preoccupati di chi incontreremo ai quarti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Joakimsi dimostra in grande forma ad Euro 2020: ecco le parole dell’esterno danese dell’Atalanta oggi in gol Joakimsi gode il suo momento di gloria a Euro 2020: il danese dell’Atalanta è andato in gol nella gara contro il Galles mettendo a segno la terza rete. Le sue dichiarazioni a TV3+. «Il supporto che ci hanno dato i tifosi ad Amsterdam è stato pazzesco. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e sulle nostre qualità. Nondi chi incontreremo ai quarti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

