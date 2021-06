Australia, focolaio di variante Delta a Sydney: la città torna in lockdown per due settimane (Di sabato 26 giugno 2021) Prima sono entrate in lockdown soltanto alcune parti della città, dopo la scoperta di un focolaio di variante Delta che ha determinato restrizioni in quattro aree. Ma ora e per due settimane le autorità hanno decretato la chiusura di tutta Sydney, per contenere la diffusione della mutazione che preoccupa anche l’Australia. La metropoli più grande del Paese, che ha oltre cinque milioni di abitanti, ha imposto dunque l’uscita di casa ai suoi cittadini solo per motivi essenziali (assistenza, lavoro, istruzione e acquisto di beni alimentari o medicinali), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Prima sono entrate insoltanto alcune parti della, dopo la scoperta di undiche ha determinato restrizioni in quattro aree. Ma ora e per duele autorità hanno decretato la chiusura di tutta, per contenere la diffusione della mutazione che preoccupa anche l’. La metropoli più grande del Paese, che ha oltre cinque milioni di abitanti, ha imposto dunque l’uscita di casa ai suoi cittadini solo per motivi essenziali (assistenza, lavoro, istruzione e acquisto di beni alimentari o medicinali), ...

