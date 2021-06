Quantic Dream | autore di Detroit | cerca sviluppatori per un gioco “competitivo” e “as a service” – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Eurogamer_it : #QuantiDream, studio di #DetroitBecomeHuman al lavoro su un gioco multiplayer? - Asgard_Hydra : Quantic Dream, autore di Detroit, cerca sviluppatori per un gioco 'competitivo' e 'as a service' -… - Traiinbe : @GabrielXP76 Perdi no quantic dream -

Ultime Notizie dalla rete : Quantic Dream

Multiplayer.it

... Become Human continuiamo questa carrellata di esperienze narrativamente dense e cinematografiche, con Detroit: Become Human , l'ultimo titoload aver ricevuto il supporto di ...Vedere gli androidi dicamminare per le strade della futuristica città del Michigan è piuttosto spettacolare, quando il framerate non scende mai al di sotto dei 60 fps, e se Borderlands ...Lo studio di Detroit: Become Human, Quantic Dream, sembra essere al lavoro su un gioco multiplayer che contiene microtransazioni. La notizia è trapelata attraverso un nuovo annuncio di lavoro pubblica ...Quantic Dream, autore di Detroit, cerca sviluppatori per un gioco "competitivo" e "as a service". Quantic Dream, autore di giochi come Detroit Become Human ed Heavy Rain, è in cerca di nuovi ...