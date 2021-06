Marco De Angelis, chi è il compagno di Claudia Pandolfi (Di venerdì 25 giugno 2021) Marco De Angelis è conosciuto nel mondo della cronaca rosa e dello spettacolo per essere la dolce metà della famosa attrice Claudia Pandolfi. L’artista, oggi, sarà tra i protagonisti della nuova serie Masantonio-Sezione Scomparsi che andrà in onda su Canale alle 21.30 Nel cast troviamo anche Alessandro Preziosi, Davide Iacopini e Virginia Campolucci. Scopriamo di più sul loro rapporto e su chi è Marco. Al contrario della sua compagna è molto riservato. Di lui si sa, per certo, che è responsabile della Dap De Angelis Group, società d produzione che si occupa di fiction e lungometraggi. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 giugno 2021)Deè conosciuto nel mondo della cronaca rosa e dello spettacolo per essere la dolce metà della famosa attrice. L’artista, oggi, sarà tra i protagonisti della nuova serie Masantonio-Sezione Scomparsi che andrà in onda su Canale alle 21.30 Nel cast troviamo anche Alessandro Preziosi, Davide Iacopini e Virginia Campolucci. Scopriamo di più sul loro rapporto e su chi è. Al contrario della sua compagna è molto riservato. Di lui si sa, per certo, che è responsabile della Dap DeGroup, società d produzione che si occupa di fiction e lungometraggi. ...

