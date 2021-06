LIVE – MotoGP, GP Olanda Assen 2021: le prove libere 2 in DIRETTA (Di venerdì 25 giugno 2021) La DIRETTA LIVE scritta delle prove libere 2 al Gran Premio d’Olanda, valevole per il nono appuntamento della stagione 2021 di MotoGP. Dopo la prima sessione, i piloti tornano in pista ad Assen per le FP2, in programma alle ore 14:10. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’Olanda con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it COME VEDERLE IN TV AGGIORNA LA DIRETTA 13.45 – Buon pomeriggio e ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) Lascritta delle2 al Gran Premio d’, valevole per il nono appuntamento della stagionedi. Dopo la prima sessione, i piloti tornano in pista adper le FP2, in programma alle ore 14:10. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERLE IN TV AGGIORNA LA13.45 – Buon pomeriggio e ...

Advertising

gponedotcom : LIVE FP2 MotoGP Assen: cronaca diretta minuto per minuto: Vinales è stato il migliore stamattina mentre i piloti Du… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Assen 2021 LIVE: risultati prove libere 2 in tempo reale - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP di Assen (Olanda): Niente pause, mandato in archivio il GP di Germania il Motomon… - infoitsport : MotoGP, LIVE FP1 MotoGP Assen: cronaca diretta minuto per minuto - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Olanda 2021 in DIRETTA: classifica FP1 6° Petrucci 15° Rossi. Si riparte alle 14.10 - #MotoGP… -