La falsa libertà dell’individuo consumatore

Analisi e citazioni di Lorenzo Borrè "La nostra libertà non è solamente la libertà esercitata sul Mercato; solo quando abbiamo la possibilità di partecipare al dibattito pubblico per realizzare il nostro potenziale, allora possiamo considerarci liberi.Questa è la libertà che invoco.Il laissez-faire e l'utilitarismo sottolineano la "libertà di scelta", che per me non è altro che la "scelta del consumatore".Questa visione della libertà nega la possibilità di realizzare il nostro potenziale come esseri umani."Michael Sandel

