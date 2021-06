Fabian Ruiz, il Napoli dice no. Il centrocampista non andrà all’Olimpiade di Tokyo (Di venerdì 25 giugno 2021) Fabian Ruiz non parteciperà all’Olimpiade di Tokio. Il centrocampista impegnato a EURO 2020 con la nazionale spagnola, non sta attraversando un momento felice dal punto di vista professionale. In questo Europeo, Fabian ha collezionato appena 25 minuti troppo pochi per ritagliarsi un posto da titolare, come auspicava l’ex Betis prima del torneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano As, Fabian dovrà dire addio anche al sogno olimpico. Il Napoli ha individuato il sostituto di Fabian Ruiz. Cifre e dettagli “Il Napoli non ha ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 25 giugno 2021)non parteciperàdi Tokio. Ilimpegnato a EURO 2020 con la nazionale spagnola, non sta attraversando un momento felice dal punto di vista professionale. In questo Europeo,ha collezionato appena 25 minuti troppo pochi per ritagliarsi un posto da titolare, come auspicava l’ex Betis prima del torneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano As,dovrà dire addio anche al sogno olimpico. Ilha individuato il sostituto di. Cifre e dettagli “Ilnon ha ...

