Doppia risposta nel test, prova concorsone annullata: scoppia il caos (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – caos ‘concorsone’ a Roma. La prova di selezione della procedura per le assunzioni bandita dal Campidoglio, prevista oggi nella Capitale, è stata annullata tra le polemiche e le proteste dei partecipanti arrivati da tutta Italia. Il caso si è scatenato quando uno dei candidati ha notato una Doppia ripetizione tra le opzioni di risposta a una domanda. Una volta fatto notare l’errore, l’incertezza e poi la successiva decisione di annullare la prova senza fornire – a quanto si apprende – ulteriori chiarimenti o spiegazioni. Forte il disappunto di chi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma –’ a Roma. Ladi selezione della procedura per le assunzioni bandita dal Campidoglio, prevista oggi nella Capitale, è statatra le polemiche e le proe dei partecipanti arrivati da tutta Italia. Il caso si è scatenato quando uno dei candidati ha notato unaripetizione tra le opzioni dia una domanda. Una volta fatto notare l’errore, l’incertezza e poi la successiva decisione di annullare lasenza fornire – a quanto si apprende – ulteriori chiarimenti o spiegazioni. Forte il disappunto di chi ...

Doppia risposta nel test, prova concorsone annullata: scoppia il caos - RomaDailyNews

