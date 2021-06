Discoteche, Cecchetto: "Non vorrei fossero capro espiatorio" (Di venerdì 25 giugno 2021) "Mi sembra strano che ancora si parli di questo, non vorrei che le Discoteche fossero il capro espiatorio". Così all'Adnkronos Claudio Cecchetto, storico dj e produttore musicale, che, riguardo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) "Mi sembra strano che ancora si parli di questo, nonche leil". Così all'Adnkronos Claudio, storico dj e produttore musicale, che, riguardo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche Cecchetto Discoteche, Cecchetto: "Non vorrei fossero capro espiatorio" "E' chiaro che bisogna fare attenzione se c'è la variante Delta " aggiunge Cecchetto " Ma i giovani mica se ne stanno a casa se le discoteche sono chiuse. I gestori farebbero attenzione perché se non ...

**Discoteche: Cecchetto, 'green pass ottima idea ma difficile ballare con mascherina'** Quanto al rispetto delle regole nelle discoteche, Cecchetto resta in ogni caso ottimista: "I gestori hanno penato tantissimo e quindi staranno più che mai attenti, perché sanno cosa vuol dire non ...

Riapertura discoteche, Linus: "Nessuno ballerebbe con mascherina" “Mi pare una splendida notizia, nel senso che segna almeno la ripartenza di un settore che da un anno e mezzo è praticamente sparito”. Così, all’Adnkronos, il dj Linus, sulla riapertura delle discotec ...

