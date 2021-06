DIRETTA F1, GP Stiria 2021 LIVE: Red Bull al comando dopo la FP1. Ferrari cerca conferme (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’OLANDA DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 14.53 I piloti si preparano per scendere in pista. Al momento piove a Spielberg, ma la condizione potrebbe cambiare nel corso dei 60 minuti previsti. 14.50 Discorso differente per il tracciato Yas Marina di Abu Dhabi. La pista che accoglie il finale della stagione sarà modificato al fine di garantire delle competizioni più spettacolari. 14.46 Si è parlato negli ultimi anni di una ristrutturazione dell’Österreichring, la pista originale di Spielberg che prevedeva una velocissima parte iniziale che attualmente non esiste più. Il progetto non si è mai ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’OLANDA DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 14.53 I piloti si preparano per scendere in pista. Al momento piove a Spielberg, ma la condizione potrebbe cambiare nel corso dei 60 minuti previsti. 14.50 Discorso differente per il tracciato Yas Marina di Abu Dhabi. La pista che accoglie il finale della stagione sarà modificato al fine di garantire delle competizioni più spettacolari. 14.46 Si è parlato negli ultimi anni di una ristrutturazione dell’Österreichring, la pista originale di Spielberg che prevedeva una velocissima parte iniziale che attualmente non esiste più. Il progetto non si è mai ...

Advertising

SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP1 del GP di Stiria I risultati ? - SkySportF1 : GP Stiria: la diretta delle prove libere dall'Austria #AustrianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? Verstappen al comando nelle #FP1 in Austria ? Sorprendente l’Alpha Tauri. Pioggia annunciata per le #FP2. Tempi ?… - motorboxcom : Dai che siamo di nuovo #LIVE dal #RedBullRing per raccontarvi in #DIRETTA le #PL2 #FP2 #StyrianGP #F1:… - Salvuss : Dai che siamo di nuovo #LIVE dal #RedBullRing per raccontarvi in #DIRETTA le #PL2 #FP2 #StyrianGP #F1:… -