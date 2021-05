Soluzioni Cruciverba del 24 05 21 Tutte le definizioni

(Di lunedì 24 maggio 2021) Se vi state chiedendo quali siano ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito potete trovare ledeidel giorno 24/05/21: Doppie pedine 15 lettere: Vicolo stretto: Ficcare bene in testa 10 lettere: Acetabolo: Il ciglio di un fiume 7 lettere: Timavo: Il francesco della serie televisiva boris 5 lettere: Mika: La prigione in questura 17 lettere: Guerra di crimea: Localita che guarda amalfi 9 lettere: Briançon: Nazione ricca di laghi 6 lettere: Reina: Riesumare vecchi problemi 6 lettere: Ceppi: Sostiene le classi elevate 9 lettere: Engadina: Un tempo era ...

Advertising

zazoomblog : Soluzioni Cruciverba del 23-05-21. Tutte le definizioni - #Soluzioni #Cruciverba #23-05-21. - zazoomblog : Soluzioni Cruciverba del 22-05-21. Tutte le definizioni - #Soluzioni #Cruciverba #22-05-21. -

Ultime Notizie dalla rete : Soluzioni Cruciverba

Zazoom Blog

... anche a livello internazionale, ma non abbiamo mai vinto contro i veri campioni di, ... comprendendo i limiti tecnologici dell'AI e il contesto in cui questedevono essere ...... a mezzo giorno mangia e poi nel pomeriggio sono con lui per giocare con i', dichiara la ... Nonostante la struttura abbia messo in campo alcune, Elisabetta chiede di tornare a ...Passeggiate, Tangram e Cruciverba all'aria aperta. I primi segnali di ripartenza di due progetti legati ai servizi sociali, seppur naturalmente con qualche restrizione ...