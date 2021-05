Qual è la differenza fra 11 giorni e 9 minuti e mezzo? (Di lunedì 24 maggio 2021) Qual è la differenza fra undici giorni e nove minuti e mezzo? Non molta, secondo alcuni americani. Undici sono i giorni durante i Quali sono volati razzi e sono state sganciate bombe durante l’ultimo episodio di violenza fra israeliani e palestinesi. Nove minuti e mezzo è il tempo in cui la vita di George Floyd si è dissolta sotto il ginocchio dell’ufficiale di polizia Derek Chauvin, che lo aveva fermato. Il luogo dove si è consumata la tragedia di Floyd, a Minneapolis, non assomiglia a Gaza e i due eventi non si possono paragonare, ma agli occhi di molti americani hanno in comune il fatto di essere il simbolo di una giustizia sociale che non c’è: è così che Black Lives Matter è diventato, per i critici di Israele, Palestinian Lives ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 24 maggio 2021)è lafra undicie nove? Non molta, secondo alcuni americani. Undici sono idurante ii sono volati razzi e sono state sganciate bombe durante l’ultimo episodio di violenza fra israeliani e palestinesi. Noveè il tempo in cui la vita di George Floyd si è dissolta sotto il ginocchio dell’ufficiale di polizia Derek Chauvin, che lo aveva fermato. Il luogo dove si è consumata la tragedia di Floyd, a Minneapolis, non assomiglia a Gaza e i due eventi non si possono paragonare, ma agli occhi di molti americani hanno in comune il fatto di essere il simbolo di una giustizia sociale che non c’è: è così che Black Lives Matter è diventato, per i critici di Israele, Palestinian Lives ...

