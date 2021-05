Non è l’Arena: il video di Formigoni che scappa dalle telecamere per non parlare del vitalizio (Di lunedì 24 maggio 2021) Roberto Formigoni in fuga dalle telecamere di Non è l’Arena per non parlare del vitalizio. Ieri Cristina Mastrandrea ha intercettato a Milano l’ex presidente di Regione Lombardia. Formigoni prima cerca di non rispondere e guarda il telefonino, rispondendo poi alla telefonata di una persona. Poi minaccia la giornalista di querelarla perché ha detto che il suo vitalizio ammonta a settemila euro. “Ha fatto una dichiarazione diffamatoria”, aggiunge. “Non insistete”, dice alla fine a Cristina Mastrandea, autrice del servizio. Il 18 maggio scorso, dopo due ore scarse di discussione, con tre voti a favore (il presidente forzista Luigi Vitali e i due leghisti Ugo Grassi, ex Movimento 5 Stelle, e Pasquale Pepe) e due contrari (Valeria Valente, Pd, e Alberto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 maggio 2021) Robertoin fugadi Non èper nondel. Ieri Cristina Mastrandrea ha intercettato a Milano l’ex presidente di Regione Lombardia.prima cerca di non rispondere e guarda il telefonino, rispondendo poi alla telefonata di una persona. Poi minaccia la giornalista di querelarla perché ha detto che il suoammonta a settemila euro. “Ha fatto una dichiarazione diffamatoria”, aggiunge. “Non insistete”, dice alla fine a Cristina Mastrandea, autrice del servizio. Il 18 maggio scorso, dopo due ore scarse di discussione, con tre voti a favore (il presidente forzista Luigi Vitali e i due leghisti Ugo Grassi, ex Movimento 5 Stelle, e Pasquale Pepe) e due contrari (Valeria Valente, Pd, e Alberto ...

