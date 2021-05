Le veline Mikaela e Shaila? Lunedì sera | in onda così | tra poche ore | Striscia senza precedenti

(Di lunedì 24 maggio 2021)da record.Gatta eNeaze Silva entrano nella storia dila notizia: il 12 giugno chiuderanno la loro esperienza nel tg satirico di Canale 5 fto e diretto da Antonio Ricci ma prima,24 maggio, batteranno due loro illustri colleghe, Federica Nargi e Costanza Caracciolo, per numero di puntate sul bancone più famoso della tv italiana: 903 in 4 edizioni. Al terzo posto, Ludovica Frasca e Irene Cioni (a quota 866 puntate). La velina bie la velina mora più atipiche della storia di, peraltro, avevano già segnato un precedente storico conducendo anche Paperissima Sprint mentre erano ancora in carica nel programma "principale", a conferma della fiducia che Ricci e Canale 5 nutrono nei loro ...

Shaila Gatta eNeaze Silva sono anche le unichenella storia ad aver condotto 'Paperissima Sprint' in coppia rimanendo ancora lein carica. In questi quattro anni si sono ...Shaila e: nell'ultima foto la posizione strategia a fine stacchetto mette in vista il lato B: forme di pietra e fan impazziti Shaila Gatta eNeake Silva sono le ormai veteranedi Striscia la notizia , il tg satirico di Antonio Ricci . Così diverse, eppure così in sintonia tra di loro e amatissime dal pubblico, quello della ...Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono le veline più longeve di sempre. Il 12 giugno, infatti, dopo quattro anni e 903 puntate le due giovani ballerine lasceranno il bancone del Tg satirico superando ...Striscia la Notizia Veline: Shaile e Mikaela sono pronte a infrangere tutti i record, diventando lunedì 24 maggio le Veline ...