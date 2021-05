Gazzetta: Zidane verso l'addio. Florentino Perez ha pronto Allegri (Di lunedì 24 maggio 2021) Tutti gli indizi portano a Max Allegri Florentino Perez ha parlato di rivoluzione del Real Madrid e in questa chiave, scrive la Gazzetta dello Sport , è sicuro l'addio di Zidane L'incontro tra il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 maggio 2021) Tutti gli indizi portano a Maxha parlato di rivoluzione del Real Madrid e in questa chiave, scrive ladello Sport , è sicuro l'diL'incontro tra il ...

Real, Zidane verso l'addio. Perez, è arrivata l'ora di Allegri? Zidane è stufo di dover difendere i suoi da critiche interne ed esterne, queste in gran parte alimentate dall'interno. E siccome è uno che ha sempre detto che la cosa migliore che gli è capitata ...

Real, Zidane verso l'addio. Perez, è arrivata l'ora di Allegri? Il 20 aprile scorso, nelle 48 convulse ore di vita della Superlega, Florentino Perez presentando nel circense caos del Chiringuito il progetto parlò anche del Real Madrid: "La squadra ha bisogno di un ...

