Dramma a Sorrento | ragazzo di 11 anni muore cadendo dal balcone

(Di lunedì 24 maggio 2021) Tragedia ieri sera a. Un ragazzino di soli 11è morto precipitando daldi casa. I carabinieri della stazione locale stanno indagando sulle cause della caduta. Per il momento nessuna pista viene esclusa, neanche quella del gesto volontario, anche se gli investigatori non avrebbero trovato per il momento alcun messaggio d’addio., L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Sorrento

Positanonews

Piano di. Riportiamo un interessante racconto storico del Prof. Ciro Ferrigno sull'eruzione del ... Unnel, un'angustia in più per una popolazione già decimata e messa in ginocchio ...Un terribileha colpito in piena notte la comunità di Sant'Arpino, in provincia di Caserta. Erano da poco ... Avellino, Battipagliese, Campobasso, Savoia, Potenza,, Licata e Chieti. La ...Un terribile dramma ha colpito in piena notte la comunità di Sant'Arpino, in provincia di Caserta. Erano da poco passate le ore due ...Tenacia, aggressività, attaccamento alla maglia. Lo ricordano così i tifosi del Campobasso. Vestì rossoblù nella stagione 2011/2012 ...