Tragedia Mottarone: Draghi, 'cordoglio governo per vittime, pensiero a bimbi feriti' (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa- Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari”. Così il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa-. Esprimo ildi tutto ilalle famiglie delle, con unparticolare rivolto airimasti gravementee ai loro familiari”. Così il premier Mario

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - EnricoLetta : Sgomento, seguo le notizie della tragedia della funivia di #Verbania #Mottarone in una domenica che sarebbe dovuta… - CaninoRosita : RT @HuffPostItalia: Funivia di Mottarone, la tragedia in Piemonte fa il giro del mondo - illusioneottica : RT @GiuseppeConteIT: Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il m… -