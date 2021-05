Papa | ' La Chiesa porti misericordia più che inculcare regole'

(Di domenica 23 maggio 2021) In questo tempo laè chiamata a portare consolazione 'non facendo grandi discorsi, ma facendoci prossimi; non con parole di circostanza, ma con la preghiera e la vicinanza'. Lo ha detto...

Advertising

vaticannews_it : #23maggio #PapaFrancesco celebra la Messa di #Pentecoste. Nell'omelia afferma: abitiamo l'oggi, non cediamo alle id… - SkyTG24 : Papa Francesco: 'Chiesa porti misericordia più che inculcare regole' - vaticannews_it : #21maggio #PapaFrancesco chiede a tutta la Chiesa di pregare per la pace #TerraSanta Leggi qui ???? - MarcoMancio82 : #PapaFrancesco: 'Lo #SpiritoSanto realizza l'unità e l'universalità della #Chiesa' - weronikaberlik1 : RT @acistampa: #PapaFrancesco: 'Lo #SpiritoSanto realizza l'unità e l'universalità della #Chiesa' -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Chiesa

Agenzia ANSA

Lo ha dettoFrancesco nell'omelia della messa di Pentecoste, aggiungendo: 'Il Paraclito dice allache oggi è il tempo della consolazione. E' il tempo in cui testimoniare la misericordia ...... tradizionalisti e innovatori, destra e sinistra, no: se i criteri sono questi, vuol dire che nellasi dimentica lo Spirito", ha detto ilnell'omelia auspicando che lacombatta le ...In questo tempo la Chiesa è chiamata a portare consolazione "non facendo grandi discorsi, ma facendoci prossimi; non con parole di circostanza, ma con la preghiera e la vicinanza". Lo ha detto Papa Fr ...Per l’occasione, giungerà a Crea l’arcivescovo Cyril Vasil per concelebrare, con i vescovi Gianni Sacchi e Giampio Devasini, la divina liturgia in rito bizantino-slavo in lingua italiana. Si legge che ...