Incidente sulla funivia del Mottarone | cede il cavo | cade una cabina Dodici morti | 2 bimbi gravi

Advertising

Tg3web : ?? Si aggrava il bilancio dell'incidente sulla funivia Stresa-Mottarone. Secondo la sindaca della cittadina sul lago… - rtl1025 : ?? Sulla cabina della #funivia #Stresa #Mottarone precipitata c'erano 11 persone. Due #bambini sono stati portati in… - Agenzia_Ansa : Sulla funivia Stresa-Mottarone precipitata c'erano- secondo quando si apprende - 11 persone. Due bambini sono stati… - mariarosariafil : RT @Agenzia_Ansa: Incidente sulla #funivia Stresa-#Mottarone, i soccorsi presso la cabina precipitata #ANSA - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Gravissimo incidente sulla funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte. La cabina dell'impianto di risalita, con undici persone a bor… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

Un gravissimoè avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 23 maggio, poco prima delle 13, lungo la ...cabina coinvolta ci dovrebbero essere state 11 persone, ma sembra che il numero sia ...In mattina la scuderia aveva fatto sapere con un tweet chevettura era tutto ok: "A seguito ... qualifiche: Leclerc su Ferrari in pole conGp Monaco di F1: la Ferrari ha due carte. ...È 9 al momento il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto questa mattina, domenica 23 maggio, alla funivia del Mottarone a Stresa ...E' accaduto sulla Stresa-Mottarone in un punto impervio e ripido. Nove le vittime (ANSA) ...