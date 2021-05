Grand Theft Auto | la storia completa dal 1984 ad oggi in un mastodontico video documentario

(Di domenica 23 maggio 2021)avrà toccato il suo punto di massimo splendore grazie a GTA V e alla modalità multiplayer GTA Online, ma come è iniziata la fama e la "leggenda" di questa serie Rockstar? Dalla nascita come titolo PSX, fino ai giorni nostri, ladi GTA è stata raccontata dallo youtuber Nick930, in unamatoriale di ben due ore. Il, visibile qui di seguito, racconta ogni singolo evento, ogni singola release e ogni singola controversia che sia stata, in un modo o nell'altro, riconducibile alla serie, senza lasciare nulla in sospeso. Leggi altro...

