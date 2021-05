Funivia Mottarone, “si è staccato un cavo” (Di domenica 23 maggio 2021) “E’ un po’ presto per dare delle spiegazioni sulla dinamica: quello che abbiamo constatato è che un cavo di acciaio – che dovrebbe essere il cavo portante della cabinovia – si è staccato e a seguito di questo saranno successe azioni concatenanti che hanno portato allo sgancio della cabinovia dal resto dei cavi che sono rimasti integri”. Lo afferma Giorgio Santacroce, tenente colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania, intervenuto sull’incidente della Funivia sul Mottarone dove hanno perso la vita 13 persone. (dall’inviata Antonietta Ferrante) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) “E’ un po’ presto per dare delle spiegazioni sulla dinamica: quello che abbiamo constatato è che undi acciaio – che dovrebbe essere ilportante della cabinovia – si èe a seguito di questo saranno successe azioni concatenanti che hanno portato allo sgancio della cabinovia dal resto dei cavi che sono rimasti integri”. Lo afferma Giorgio Santacroce, tenente colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania, intervenuto sull’incidente dellasuldove hanno perso la vita 13 persone. (dall’inviata Antonietta Ferrante) L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - ItaliaViva : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cor… - pippi36423094 : RT @angelo_forgione: Immagino le urla da panico nei tragici secondi in cui la cabina della #funivia #Stresa-#Mottarone è precipitata. E non… -