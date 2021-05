VIDEO F1, Charles Leclerc: “Soddisfatto della pole, peccato per il botto” (Di sabato 22 maggio 2021) Si sono disputate oggi le qualifiche ufficiali del GP di Monaco 2021 di F1: pole position proprio per il monegasco della Ferrari, che partirà al palo nel quinto round stagionale del Mondiale di F1. Il suo infatti è stato il miglior tempo assoluto delle qualifiche (1’10?346). Il pilota classe 1997, purtroppo, poi è andato a sbattere contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine danneggiando la sua SF21 e causando la fine anticipata della Q3 per bandiera rossa. Così a Sky Sport: “È un peccato concludere contro il muro, non c’è la stessa sensazione di gioia di una pole normale“. Prosegue il monegasco descrivendo la pole: “Sono molto contento di essere in pole, è stato molto difficile gestirmi mentalmente dopo le FP2 ed ero abbastanza emozionato in macchina, poi ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Si sono disputate oggi le qualifiche ufficiali del GP di Monaco 2021 di F1:position proprio per il monegascoFerrari, che partirà al palo nel quinto round stagionale del Mondiale di F1. Il suo infatti è stato il miglior tempo assoluto delle qualifiche (1’10?346). Il pilota classe 1997, purtroppo, poi è andato a sbattere contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine danneggiando la sua SF21 e causando la fine anticipataQ3 per bandiera rossa. Così a Sky Sport: “È unconcludere contro il muro, non c’è la stessa sensazione di gioia di unanormale“. Prosegue il monegasco descrivendo la: “Sono molto contento di essere in, è stato molto difficile gestirmi mentalmente dopo le FP2 ed ero abbastanza emozionato in macchina, poi ...

