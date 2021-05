Luna Reyes | l’umanità e l’odio in una foto

(Di sabato 22 maggio 2021), tirocinante e volontaria a Ceuta, è stata costretta a chiudere i propri profili social in seguito all’attacco degli haters. La giovane infermiera era stata ritratta in una, diventata virale, mentre abbracciava uno dei 6000 migranti che hanno raggiunto la città nei giorni scorsi. Uno scatto pieno di umanità e tenerezza che aveva commosso la gran parte degli utenti, facendoli tornare a credere che la solidarietà potesse tornare a essere un sentimento ancora vivo. E invece, ancora una volta,viscerale e ingiustificato si è appropriato di quel piccolo spazio di umana comprensione. Leche hanno fatto la storia Sono numerose leche, nel corso del tempo, sono diventare simbolo di un momento storia, entrando nell’immaginario collettivo. Scatti rubati ...

L'epilogo della foto che ha fatto il giro del mondo, l'abbraccio tra il subsahariano e la volontaria della Croce Rossa a Ceuta, è triste: il migrante è stato espulso , la ragazza,, è stata costretta a chiudere i suoi profili social a causa degli insulti ricevuti per quel meraviglioso e istintivo gesto di umanità. Intanto nel territorio dell'enclave spagnola in terra ...Una volontaria della Croce rossa in Spagna,, è finita vittima di una valanga di attacchi sui social dopo che il video in cui abbraccia un migrante senegalese appena arrivato a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, è diventato ...Si chiama Luna Reyes, ha 20 anni ed è originaria di una località nella Comunità di Madrid, la ragazza fotografata sulla spiaggia di Ceuta mentre accoglie un migrante stremato e riceve il suo abbraccio ...È già una delle immagini simbolo della crisi dei migranti a Ceuta : un lungo abbraccio tra Luna Reyes, volontaria della Croce Rossa, e un ...