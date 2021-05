Carlo, Infermiere: Così riesco a far cantare i pazienti con Alzheimer. E con i Maneskin… (Di domenica 23 maggio 2021) Carlo, Infermiere: Così riesco a far cantare i pazienti del nucleo Alzheimer. E’ bello vederli sorridere. E con i Maneskin invece.. Carlo, Infermiere di RSA, ci scrive una simpatica lettera dove racconta come la sua passione per la musica sia una risorsa per gli ospiti del suo nucleo Alzheimer. “Gentili AssoCareNews.it, in questi giorni si parla tanto di musica e di maneskin grazie all’eurovision. Io canto da quando avevo cinque anni, non sono bravo ma me la cavo. Sono Infermiere nell’RSA S*M* della provincia di M*. Voglio raccontare a tutti il fatto che grazie alla musica degli anni 60-70-80 i nostri pazienti stanno molto meglio. Ma è qualcosa che va oltre la musicoterapia: ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021)a fardel nucleo. E’ bello vederli sorridere. E con i Maneskin invece..di RSA, ci scrive una simpatica lettera dove racconta come la sua passione per la musica sia una risorsa per gli ospiti del suo nucleo. “Gentili AssoCareNews.it, in questi giorni si parla tanto di musica e di maneskin grazie all’eurovision. Io canto da quando avevo cinque anni, non sono bravo ma me la cavo. Sononell’RSA S*M* della provincia di M*. Voglio raccontare a tutti il fatto che grazie alla musica degli anni 60-70-80 i nostristanno molto meglio. Ma è qualcosa che va oltre la musicoterapia: ...

Advertising

zazoomblog : Carlo Infermiere: Così riesco a far cantare i pazienti con Alzheimer. E con i Maneskin… - #Carlo #Infermiere:… - zazoomblog : Carlo Infermiere: Così riesco a far cantare i pazienti con Alzheimer. E con i Maneskin… - #Carlo #Infermiere:… - advgiornalista : Carlo, Infermiere: Così riesco a far cantare i pazienti del nucleo Alzheimer. E' bello vederli sorridere. E con i M… - affittozorro : @marinapiva67 Meglio di tante compagnie di volo! Comunque in ospedale non sempre si mangia male, ma delle volte...… -