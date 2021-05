Capaccio | scontro tra una moto e un trattore | Valerio muore a 43 anni

(Di sabato 22 maggio 2021) Ennesima vittima della strada ieri in Campania. APaestum è mortoPunzi, 43. Fatale l’impatto con unin località Rettifilo. Inutili i soccorsi e i tentativi di salvataggio messi in campo dagli uomini del 118.Paestum, incidente frontalePunzi La vittima era originaria di Brescia, ma residente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

