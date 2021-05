Alessandro Zan racconta il suo coming out (Di domenica 23 maggio 2021) Alessandro Zan è un politico ed attivista italiano di grande successo. In questi ultimi mesi abbiamo spesso parlare di lui e soprattutto in relazione al DDL ZAN, il decreto che mira a combattere l’omofobia, la trasfobia, ed eliminare qualsivoglia forma di discriminazione o violenze basate sull’orientamento sessuale, sul genere o sull’identità di genere. Scopriamo qualcosa del suo privato più intimo. Alessandro Zan è un attivista della comunità LGBT italiana, ex Presidente dell’Arcigay. Lui si è sempre interessato dei diritti degli omosessuali e delle coppie di fatto. Alessandro Zan è laureato in ingegneria delle telecomunicazioni e si è candidato al Comune di Padova in più occasioni. Lui è stato assessore all’ambiente, al lavoro e alla cooperazione internazionale.Alessandro Zan ha confessato la sua omosessualità ... Leggi su puglia24news (Di domenica 23 maggio 2021)Zan è un politico ed attivista italiano di grande successo. In questi ultimi mesi abbiamo spesso parlare di lui e soprattutto in relazione al DDL ZAN, il decreto che mira a combattere l’omofobia, la trasfobia, ed eliminare qualsivoglia forma di discriminazione o violenze basate sull’orientamento sessuale, sul genere o sull’identità di genere. Scopriamo qualcosa del suo privato più intimo.Zan è un attivista della comunità LGBT italiana, ex Presidente dell’Arcigay. Lui si è sempre interessato dei diritti degli omosessuali e delle coppie di fatto.Zan è laureato in ingegneria delle telecomunicazioni e si è candidato al Comune di Padova in più occasioni. Lui è stato assessore all’ambiente, al lavoro e alla cooperazione internazionale.Zan ha confessato la sua omosessualità ...

