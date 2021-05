Inter al buio sulle scelte di Suning: Conte in bilico. Gp di Montecarlo: le Ferrari in cerca di riscatto (Di venerdì 21 maggio 2021) Dall’Inter vincitrice dello scudetto arriva l’allarme di Oriali. “Sono preoccupato – ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport – perché non c’è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro: non ci è stato comunicato nulla”. Cosa ne sarà dei big della squadra? E dell’allenatore Antonio Conte, resta o va via? “Tutti dobbiamo prima capire i piani della proprietà”. Un bel dilemma che, evidentemente, Steven Zhang, patron di Suning, non ha sciolto. La lite fra Conte e Lautaro I momenti di tensione non sono mai mancati in questa Inter ma si può risolvere tutto, spiega Oriali. Così è capitato anche per la lite tra il tecnico e Lautaro di qualche macht addietro: “A fine partita era già tutto risolto, Lautaro ha chiesto scusa a mister e compagni. L’idea del ring è venuta a Lukaku e Ranocchia. È la conferma ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 21 maggio 2021) Dall’vincitrice dello scudetto arriva l’allarme di Oriali. “Sono preoccupato – ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport – perché non c’è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro: non ci è stato comunicato nulla”. Cosa ne sarà dei big della squadra? E dell’allenatore Antonio, resta o va via? “Tutti dobbiamo prima capire i piani della proprietà”. Un bel dilemma che, evidentemente, Steven Zhang, patron di, non ha sciolto. La lite frae Lautaro I momenti di tensione non sono mai mancati in questama si può risolvere tutto, spiega Oriali. Così è capitato anche per la lite tra il tecnico e Lautaro di qualche macht addietro: “A fine partita era già tutto risolto, Lautaro ha chiesto scusa a mister e compagni. L’idea del ring è venuta a Lukaku e Ranocchia. È la conferma ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter buio Oaktree nell'Inter, l'ultima scommessa di Zhang E' impensabile che l'Inter possa vivere ancora mesi sul filo come quelli che si è messa alle spalle. Ci sono gli operativi di una società (tutti) che dopo mesi al buio pretendono che sia tracciata la ...

Sacchi al veleno contro la Juve : ''Maleducati, poco professionali..." Contro l'Inter ha vinto, ma se la partita fosse finita in pareggio non ci sarebbe stato da gridare ... All'improvviso, dopo che erano precipitano nel buio per la sconfitta interna contro il Milan, si è ...

Inter al buio sulle scelte di Suning: Conte in bilico. Gp di Montecarlo: le Ferrari in cerca di riscatto Velvet Mag Bellinazzo: “Come cambia l’Inter con Oaktree. LionRock resta, ecco il piano di Suning” Il finanziamento dovrà essere restituito in 3 anni e le quote del club restano in pegno al soggetto che erogherà questo prestito. Suning dovrà pagare ma trovandosi in una situazione più serena rispett ...

Oaktree nell'Inter, l'ultima scommessa di Zhang Ci sono gli operativi di una società (tutti) che dopo mesi al buio pretendono che sia tracciata la strada. Non è un semplice finanziamento, ma nemmeno la svolta radicale ipotizzata per mesi nel corso ...

