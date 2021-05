Gaza: arrivata delegazione Egitto per colloqui con Hamas (Di venerdì 21 maggio 2021) La delegazione della sicurezza egiziana è arrivata a Gaza attraverso il checkpoint di Beit Hanoun nel nord della Striscia "per completare i colloqui sul cessate il fuoco" tra Israele e Hamas. Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 21 maggio 2021) Ladella sicurezza egiziana èattraverso il checkpoint di Beit Hanoun nel nord della Striscia "per completare isul cessate il fuoco" tra Israele e. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gaza arrivata Gaza: arrivata delegazione Egitto per colloqui con Hamas La delegazione della sicurezza egiziana è arrivata a Gaza attraverso il checkpoint di Beit Hanoun nel nord della Striscia "per completare i colloqui sul cessate il fuoco" tra Israele e Hamas. Lo riporta l'agenzia palestinese Maan secondo cui ...

Uno spiraglio di luce Poche settimane fa, all'inizio di maggio, dopo circa 40 anni, è arrivata la decisione della Corte ... Gli scontri si sono quindi estesi a macchia d'olio, non solo a Gaza. Città e villaggi in Israele e ...

Hamas rivendica la vittoria A vigilare sull'accordo l'Egitto. Biden: "Un'opportunità per fare progressi". Blinken in missione nei prossimi giorni. Le lodi di ...

