Fisco, Letta: "Dote ai 18enni tassando eredità oltre i 5 milioni". Ma Draghi frena (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – "Una Dote per i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all'1% più ricco del Paese di pagarla con la tassa di successione". Questa la proposta lanciata ieri dal segretario del Pd, Enrico Letta. Nel dettaglio la proposta prevede una Dote di 10mila euro ai diciottenni della "generazione Covid", da finanziare con un aumento delle tasse di successione e donazione sui patrimoni sopra i 5 milioni. L'assegno – spiega Letta – riguarderebbe "circa 280mila ragazze e ragazzi ogni anno" ovvero "il 50% di chi diventa maggiorenne", e verrà assegnata "sulla base dell'Isee familiare". Complessivamente, il costo stimato è di 2,8 miliardi l'anno "finanziabili tramite la revisione ...

