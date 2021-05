Udinese, c’è il nome per il dopo Gotti: è un ex Cagliari (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Udinese avrebbe individuato in Rolando Maran il possibile sostituto di Luca Gotti Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, l’Udinese starebbe valutando Rolando Maran, ex tecnico del Cagliari, come possibile sostituto di Gotti sulla panchina friulana. L’allenatore trentino, ancora sotto contratto con il Genoa malgrado l’esonero subito lo scorso dicembre, è uno dei principali candidati per sostituire il collega veneto sulla panchina dell’Udinese nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) L’avrebbe individuato in Rolando Maran il possibile sostituto di LucaSecondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, l’starebbe valutando Rolando Maran, ex tecnico del, come possibile sostituto disulla panchina friulana. L’allenatore trentino, ancora sotto contratto con il Genoa malgrado l’esonero subito lo scorso dicembre, è uno dei principali candidati per sostituire il collega veneto sulla panchina dell’nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

