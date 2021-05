Starfield uscirà molto più in là di quanto la gente pensi | secondo Jason Schreier – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 20 maggio 2021)il giornalista, l’attesissimopiù in là dimolti nonno, forse anche nel 2023. Il giornalista di Bloombergha voluto mettere un freno alla ridda di voci riguardanti la data d’uscita dinel 2021, parlando di un lanciopiù in là nel tempo dilanon creda.le sue fonti potrebbe arrivare addirittura nel 2023.di solito non parla a caso, ossia quando lo fa è perché ritiene di avere informazioni corrette e condivisibili (difficilmente ciò che ha riportato si è rivelato falso). “Su...