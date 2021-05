Roma, il parco con lago e isolotto artificiale che in pochi conoscono (Di giovedì 20 maggio 2021) A Roma esistono una serie di parchi non molto noti ma che vale assolutamente la pena visitare, in quanto si tratta spesso di perle nascoste disseminate per tutta la Capitale. Scopriamoli insieme! foto:... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) Aesistono una serie di parchi non molto noti ma che vale assolutamente la pena visitare, in quanto si tratta spesso di perle nascoste disseminate per tutta la Capitale. Scopriamoli insieme! foto:...

Advertising

gualtierieurope : Al Parco Archeologico di #Centocelle con il comitato PAC libero. Un luogo straordinario con tanti problemi, proprio… - TerraDiPalma : RT @Exibart: A Roma, arriva la seconda edizione di Back to Nature, il primo progetto coordinato con installazioni d'arte contemporanea alle… - luca_biasi : Oggi al parco Tarello (bs) curavano il prato e inaffiavano le piante. Il giornale locale non ne parla perché non si… - aglianivaleria : RT @Exibart: A Roma, arriva la seconda edizione di Back to Nature, il primo progetto coordinato con installazioni d'arte contemporanea alle… - Bianca13634257 : RT @allofmehs: Più che a Roma sembra un bambino al parco giochi cit -