Perché sulle riaperture ha "vinto" Speranza (Di giovedì 20 maggio 2021) Già il 15 aprile scorso le autorità sanitarie della mia piccola Umbria dichiaravano che quasi 300 persone vaccinate erano risultate positive al Sars-Cov-2. Ciò dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che oramai il virus è endemico, ossia si è stallato stabilmente nella comunità umana e, al pari di altri suoi virus ad Rna, circola liberamente a prescindere dai nostri costosissimi tentativi di bloccarlo. Curare è meglio che chiudere Ma dato che tutti i numeri della pandemia ci dicono che sia oramai in atto da tempo il fenomeno naturale del cosiddetto coadattamento, con un coronavirus che muta in un senso sempre meno aggressivo, l'unica vera risposta che possiamo dare è quella sanitaria, curando l'esigua aliquota di malati gravi e consentendo all'enorme platea degli asintomatici di vivere liberamente. Invece continuiamo a subire un regime di restrizioni, a mio avviso in gran parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché sulle Negli imballaggi dei fast food l'inquinante 'eterno' (e pericoloso per la salute) che l'Italia vuole bandire Ma gli studiosi hanno li hanno definiti 'sostanze chimiche perenni' perché sono di natura ... Proprio ieri, in un'audizione in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività ...

J - Ax con Jake La Furia, Takagi e Ketra: "Salsa" è il singolo "più zarro" ... giovedì 20 maggio, e domani, quando entrerà in rotazione sulle nostre frequenze J - Ax torna ... 'Ringrazio Sony Music Italy perché, oltre al contratto, mi hanno fatto questo regalo per festeggiare il ...

