Firenze, crolla uno stabile a Greve in Chianti: due persone intrappolate sotto le macerie (Di giovedì 20 maggio 2021) È crollato un edificio questa mattina in località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. sotto le macerie, a quanto si apprende, sono intrappolate due persone. A causare la caduta della palazzina è stata un'esplosione all'interno di un appartamento, che si trovava al primo dei due piani di cui si componeva lo stabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, all'opera per estinguere l'incendio e per salvare la vita delle due persone disperse sotto le rovine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

rep_firenze : Greve in Chianti, crolla una casa per un'esplosi0ne, due persone disperse [aggiornamento delle 10:36] - rep_firenze : Greve in Chianti, crolla casa dopo esplosio0ne, due persone disperse [aggiornamento delle 10:32] - fisco24_info : Esplosione nel Chianti, crolla una casa: due persone disperse: Un incendio ha provocato l''esplosione nella localit…