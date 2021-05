Da dove entrano i migranti che arrivano in Europa (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - La crisi migratoria scoppiata tra la Spagna e il Marocco, dopo gli 8 mila arrivi record in un giorno nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, mette nuovamente l'Europa di fronte alla sfida della gestione di flussi in aumento da inizio anno. Nei primi 4 mesi del 2021, oltre 36 mila migranti hanno raggiunto l'Europa, transitando per diverse rotte ai confini esterni del vecchio continente, un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2020, quando la nascente pandemia di Covid-19 ha fortemente ridotto i viaggi. Una crisi da gestire su più fronti, le rotte dei flussi verso l'Ue: quella del Mediterraneo occidentale, del Mediterraneo centrale, dei Balcani, del Mediterraneo orientale e dei confini orientali. Mediterraneo occidentale È la rotta sotto pressione in questi giorni, che parte del Marocco e arriva in Spagna, ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - La crisi migratoria scoppiata tra la Spagna e il Marocco, dopo gli 8 mila arrivi record in un giorno nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, mette nuovamente l'di fronte alla sfida della gestione di flussi in aumento da inizio anno. Nei primi 4 mesi del 2021, oltre 36 milahanno raggiunto l', transitando per diverse rotte ai confini esterni del vecchio continente, un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2020, quando la nascente pandemia di Covid-19 ha fortemente ridotto i viaggi. Una crisi da gestire su più fronti, le rotte dei flussi verso l'Ue: quella del Mediterraneo occidentale, del Mediterraneo centrale, dei Balcani, del Mediterraneo orientale e dei confini orientali. Mediterraneo occidentale È la rotta sotto pressione in questi giorni, che parte del Marocco e arriva in Spagna, ...

Da dove entrano i migranti che arrivano in Europa AGI - Agenzia Giornalistica Italia Da dove entrano i migranti che arrivano in Europa Nei primi 4 mesi dell'anno oltre 36 mila persone hanno raggiunto il Vecchio Continente transitando per diverse rotte. Il loro numero è aumentato del 30% rispetto allo stesso periodo del 2020 ...

Nei primi 4 mesi dell'anno oltre 36 mila persone hanno raggiunto il Vecchio Continente transitando per diverse rotte. Il loro numero è aumentato del 30% rispetto allo stesso periodo del 2020 ...