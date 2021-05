Nella notte 122 bombe su Gaza in 25 minuti La Francia presenta risoluzione all’Onu per un cessate il fuoco

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia dia 220 (di cui 63 bambini) e i feriti a circa 1.500. Finora in Israele i feriti sono 300 e 12 i morti in totale, di cui 2 bambini. L’Onu ha annunciato una riunione per giovedì mattina. È stato colpito il grattacielo dei media ae sfiorata la sede Onu per i rifugiati. Israele ha sganciato 122suin 25. Il Papa chiede di “trovare la via del dialogo” Netanyahu: “La tregua è ancora lontana” La situazione resta tesissima in Medio Oriente: l’escalation di tensione tra Israele e Palestina ha prodotto il triste bilancio di 220 morti, tra cui 63 bambini, sulla striscia di. Dodici persone sono morte in Israele sono morte, di cui 2 bambini. L’Onu ha annunciato una riunione ...