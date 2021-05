Brevi e brevissime dal mondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ue chiederà alla Cina di rimuovere le sanzioni Dopo un periodo nel quale Cina e Ue sembravano aver trovato l’accordo sugli investimenti, sono arrivati gli scontri tra Bruxelles e Pechino a colpi di sanzioni. L’Unione europea chiederà alla Cina di rimuovere le misure contro europarlamentari e think tank europei, se vorrà che l’accordo sugli investimenti con Bruxelles abbia un margine reale di essere approvato. È quanto emerge da una bozza di documento che verrà discussa oggi, 20 maggio, dai legislatori dell’Unione europea … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ue chiederà alla Cina di rimuovere le sanzioni Dopo un periodo nel quale Cina e Ue sembravano aver trovato l’accordo sugli investimenti, sono arrivati gli scontri tra Bruxelles e Pechino a colpi di sanzioni. L’Unione europea chiederà alla Cina di rimuovere le misure contro europarlamentari e think tank europei, se vorrà che l’accordo sugli investimenti con Bruxelles abbia un margine reale di essere approvato. È quanto emerge da una bozza di documento che verrà discussa oggi, 20 maggio, dai legislatori dell’Unione europea … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

robertomaggiani : RT @ilramoelafoglia: In libreria: “Acrobazie”. Storie brevi e brevissime di Alessandro Trasciatti [Segnalazione | Libri] - Il ramo e la fog… - giulianobrenna : RT @ilramoelafoglia: In libreria: “Acrobazie”. Storie brevi e brevissime di Alessandro Trasciatti [Segnalazione | Libri] - Il ramo e la fog… - ilramoelafoglia : In libreria: “Acrobazie”. Storie brevi e brevissime di Alessandro Trasciatti [Segnalazione | Libri] - Il ramo e la… -