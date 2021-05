Balboni (FDI) a iNews24: “Sul coprifuoco Giorgetti e Salvini dicono cose diverse, forse è bene che si chiariscano” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Senatore, alla fine sulle riaperture sembra che il premier Draghi e il governo abbiano scelto per la gradualità, la convince questa formula? “Più che riaperture graduale, io questo lo definirei quasi un equilibrismo. Vorrei capire che differenza posticipare il rientro dalle 23 alle 24, o anche dalle 24 alle 5 del mattino, quando non c’è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Senatore, alla fine sulle riaperture sembra che il premier Draghi e il governo abbiano scelto per la gradualità, la convince questa formula? “Più che riaperture graduale, io questo lo definirei quasi un equilibrismo. Vorrei capire che differenza posticipare il rientro dalle 23 alle 24, o anche dalle 24 alle 5 del mattino, quando non c’è L'articolo proviene da Inews.it.

