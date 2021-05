Tutto quello che non sapevate su Franco Battiato (raccontato dal suo biografo autorizzato) (Di martedì 18 maggio 2021) I sentimenti più forti che albergavano nella persona di Franco Battiato erano lo stupore e la gratitudine. Durante tutta la sua vita terrena, conclusasi questa notte, Franco è stato stupito e grato per l’incommensurabile genio che aveva avuto in dono. E l’immane lavoro da lui svolto per perfezionarsi come uomo e migliorarsi come artista – con rigorosa disciplina, parola e concetto che amava tantissimo – è stato, in fondo, una forma di riconoscenza per il talento smisurato che aveva ricevuto in sorte. Un talento che lui per primo considerava sovrannaturale, di origine divina, tanto da ritenere un proprio dovere svolgere, attraverso la musica, la funzione di ponte tra la nostra dimensione materiale e quella ultraterrena, nella quale credeva profondamente. Anzi, era quest’ultima – come affermato dalle dottrine orientali a cui iniziò ad ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) I sentimenti più forti che albergavano nella persona dierano lo stupore e la gratitudine. Durante tutta la sua vita terrena, conclusasi questa notte,è stato stupito e grato per l’incommensurabile genio che aveva avuto in dono. E l’immane lavoro da lui svolto per perfezionarsi come uomo e migliorarsi come artista – con rigorosa disciplina, parola e concetto che amava tantissimo – è stato, in fondo, una forma di riconoscenza per il talento smisurato che aveva ricevuto in sorte. Un talento che lui per primo considerava sovrannaturale, di origine divina, tanto da ritenere un proprio dovere svolgere, attraverso la musica, la funzione di ponte tra la nostra dimensione materiale e quella ultraterrena, nella quale credeva profondamente. Anzi, era quest’ultima – come affermato dalle dottrine orientali a cui iniziò ad ...

