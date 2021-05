Nuoto | Europei | Italia vince argento nella 4x200 sl mista**

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Altra medaglia per l'aglidi nuoto. Gli azzurri conquistano la medaglia d'stile libero mista a Budapest. Il quartettono, composto da Stefano Ballo, Stefano Di Cola, Federica Pellegrini e Margherita Panziera, chiude con il tempo di 7'29"35. Una medaglia mai vista per l'Italnuoto, con gli azzurri che chiudono con il recordno, che abbassa di quasi tre secondi il 7'32''37 quello siglato da Alessio Proietti Colonna, Filippo Megli e dalle stesse Pellegrini e Margherita per il quinto posto a Glasgow. Più veloci degli azzurri solamente i britannici Thomas Dean, James Guy, Abbie Wood e Freya Anderson in 7'26''67; il bronzo va ai russi Aleksandr Shchegolev, Alexander Krasnykh, Anna Egorova e Anastasia ...

Una sola donna al comando negli 800 degli Europei di Budapest: Simona Quadarella, da Roma. Un monologo trionfale per il quarto oro continentale in carriera e l'inizio virtuale di un altro triplete riuscitole a Glasgow nel 2018. Il campione e primatista mondiale Antonio Fantin protagonista assoluto nelle prime due giornate di gare agli Europei Paralimpici di Funchal (Portogallo): ha realizzato, per ora, addirittura ... Cala il sipario anche sulla seconda giornata degli Europei 2021 di nuoto in corsa a Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena le emozioni non sono mancate e in casa Italia alterne fortune per i colori azzurri ...