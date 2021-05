Bevande vendute dopo le 22 | chiuso bar dalla Polizia

Leggi su anteprima24

Napoli – Continuano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Sotto i riflettori il quartiere Fuorigrotta, presidiato da decine di militari della compagnia di Bagnoli. Due le persone denunciate, una per evasione e una perchè esercitava l'attività di parcheggiatore abusivo; 147 le persone e 83 i veicoli controllati, 12 le contravvenzioni al codice della strada. Inoltre un bar del quartiere Bagnoli è stato multato e sanzionato con la chiusura per 5 giorniper vendita dioltre l' orario delle 22, fissato per il coprifuoco della normativa anti-Covid. I poliziotti hanno notato il locale, in piazza Bagnoli, in funzione e sono intervenuti mentre venivanoalcunea clienti a bordo di auto.