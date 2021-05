Almanacco del 18-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021)del giorno ed è martedì 18 maggio Buongiorno da Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Primo papà il nome Giovanni che deriva dall’ebraico gli ho abbreviazione di alla mamma che significa ebbe Misericordia e vuol dire deterrente Dio Misericordia o dono di Dio anticamente veniva apposto un figlio lungamente atteso è nato quando ormai i genitori avevano perso la speranza di essere Rallegrati della nascita di un bimbo dice il proverbio chi corre bocca del primo intoppo e sono una pioggia di Enrico Brignano Giovanni Paolo II Carlo poi tira per intenderci Giovanni Falconee noi andiamo a fare invece gli auguri ai nati di oggi Roger oggi tu un augurio tutto particolare per Sara Tantissimi auguri Sara che compie gli anni lei oggi ci hanno fatto pervenire quel suo messaggi più rapidi Roger Però anche tu devi essere lì a cincischiare a portare Come si ...