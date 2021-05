Mir e Rins: dal Mugello bisogna cambiare pagina (Di lunedì 17 maggio 2021) Il GP di Francia del Campionato del Mondo MotoGP sulla pista di Le Mans è da sempre una delle gare più imprevedibili della stagione con un meteo estremamente instabile. Anche questa volta le condizioni incerte hanno imperversato dal venerdì mattina in poi. Per il Team Suzuki Ecstar quello di Le Mans è stato un weekend da dimenticare. Com’è andata Suzuki a Le Mans La gara era stata dichiarata asciutta poco prima della partenza nonostante le nuvole scure in avvicinamento, e così l’intero gruppo, compresi i piloti Suzuki, ha optato per pneumatici slick soft-soft. Alex Rins è partito alla grande dalla sua 15° posizione in griglia piazzandosi 9° a curva 1 e risalendo rapidamente al 6° posto alla fine del primo giro. Anche Joan Mir è risalito fino all’ottava posizione dopo un ottimo sorpasso alla chicane del “ghiaccio”. Durante il quarto giro della gara però, proprio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Il GP di Francia del Campionato del Mondo MotoGP sulla pista di Le Mans è da sempre una delle gare più imprevedibili della stagione con un meteo estremamente instabile. Anche questa volta le condizioni incerte hanno imperversato dal venerdì mattina in poi. Per il Team Suzuki Ecstar quello di Le Mans è stato un weekend da dimenticare. Com’è andata Suzuki a Le Mans La gara era stata dichiarata asciutta poco prima della partenza nonostante le nuvole scure in avvicinamento, e così l’intero gruppo, compresi i piloti Suzuki, ha optato per pneumatici slick soft-soft. Alexè partito alla grande dalla sua 15° posizione in griglia piazzandosi 9° a curva 1 e risalendo rapidamente al 6° posto alla fine del primo giro. Anche Joan Mir è risalito fino all’ottava posizione dopo un ottimo sorpasso alla chicane del “ghiaccio”. Durante il quarto giro della gara però, proprio ...

