Gazzetta | “Gattuso ha pagato le assenze ma anche le sue incertezze in quei due mesi”

(Di lunedì 17 maggio 2021)e futuro del Napoli, ne scrive Mimmo Malfitano sulladello sport: Andrà viaportandosi dietro, magari, il rammarico diduegettati alle ortiche, per gli infortuni e il Covid-19, certo, maper le sueche hanno pesato parecchio nei momenti di difficoltà. (…) La decisione di interrompere il rapporto è stata bilaterale. In ogni modo, De Laurentiis l’ha sempre sostenuto, nei momenti di crisi s’è presentato nello spogliatoio confermandogli la fiducia e imponendo alla squadra di seguirlo, proprio per non compromettere del tutto la stagione. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Gattuso

Peccato che il rapporto con De Laurentiis si sia deteriorato da tempo perch il polso dista portando la squadra in Champions, a meno di un tracollo negli ultimi 90'. Anche la complicata ...... l'azzurro inventa l'assist poco dopo per Zielinski che dal limite calcia e con la deviazione decisiva di Venuti (autogol) trova la rete che lancia. Ora la sfida al Verona all'ultima giornata ...Ampio spazio al passo falso del Milan contro il Cagliari. Il pareggio dei rossoneri permette alla Juve di sperare ancora di più nella qualificazione in Champions League. ora gli uomini di ...Ne è convinta la Gazzetta dello Sport che sottolinea di come il patron azzurro Aurelio De Laurentiis stia solo aspettando la fine ed i verdetti di questo campionato per annunciare la scelta del nuovo ...