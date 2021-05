Firenze | immigrato 18enne tenta di violentare una donna di 78 anni E le rompe una costola

(Di lunedì 17 maggio 2021) Un giovanetunisinodiuna 78enne a. I carabinieri di Oltrarno hanno notificato, a carico di unfrancese di origine tunisina, un fermo di indiziato di delitto per il pericolo di fuga. Si temeva infatti che il giovane scappasse in Francia. È accusato dita violenza sessuale e rapina ai ddelladi 78. Il provvedimento è stato disposto dal procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di, Antonio Sangermano. All’epoca dei fatti contestati il francese di origine tunisina era ancora minorenne. Nei confronti del tunisino sono stati accertati «gravi indizi di colpevolezza» per l’aggressione dell’anziana italiana avvenuta lo scorso 13 aprile nei pressi di ...

