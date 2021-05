Diffidati Verona-Bologna | rossoblu a rischio squalifica in vista della Juventus

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sono sei i calciatori delche figurano nella lista deiprimasfida contro l’Hellas. Si tratta di De Silvestri, Dijks, Soriano, Tomiyasu, Soumaoro, Vignato, importanti pedine per la squadra rossoblù che rischiano lainsfida contro la. I sei calciatori, in caso di cartellino giallo al Bentegodi, dovrebbero poi scontare un turno di riposo e dunque rimanere in panchina nell’ultima sfida di campionato. SportFace.

