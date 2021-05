Coprifuoco verso l’addio: eliminato entro Luglio. Dal 24 Maggio passa alle 23 (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa settimana arriva il nuovo decreto. Cambiano i criteri per i colori delle Regioni e il Coprifuoco verrà spostato alle 23: dovrebbe essere abolito entro Luglio Oggi si riunirà la cabina di regia per elaborare il nuovo decreto che il Governo vorrebbe approvare in settimana. Al momento ci sarebbe già convergenza sui nuovi parametri peril cambio di colore delle Regioni e sulle date delle riaperture. Si terrà conto dell’indice Rt ospedaliero, in luogo di quello classico, e si terrà conto dei nuovi casi ogni 100mila abitanti. Novità anche sul Coprifuoco, che dovrebbe passare presto alle 23. verso la fine del Coprifuoco Ormai ci siamo: entro Luglio il Coprifuoco verrà ... Leggi su zon (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa settimana arriva il nuovo decreto. Cambiano i criteri per i colori delle Regioni e ilverrà spostato23: dovrebbe essere abolitoOggi si riunirà la cabina di regia per elaborare il nuovo decreto che il Governo vorrebbe approvare in settimana. Al momento ci sarebbe già convergenza sui nuovi parametri peril cambio di colore delle Regioni e sulle date delle riaperture. Si terrà conto dell’indice Rt ospedaliero, in luogo di quello classico, e si terrà conto dei nuovi casi ogni 100mila abitanti. Novità anche sul, che dovrebbere presto23.la fine delOrmai ci siamo:ilverrà ...

