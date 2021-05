Choc a Pontinia | trovato cadavere in un camion di cocomeri

(Di lunedì 17 maggio 2021)questo pomeriggio a. Uncarico diè arrivato nella cittadina, ma al suo interno è avvenuta una macabra scoperta. IlLa macabra scoperta è stata fatta all’interno di un’azienda del Gruppo San Lidano, come riportato dal ‘Messaggero’. Quest’ultima si occupa proprio del commercio dei. Durante lo scarico della merce, tra la frutta è stato rinvenuto un. Unoinaspettato, che ha sconvolto l’azienda e gli abitanti. Il carico veniva direttamente dalla Tunisia, ma al momento non si hanno informazioni sull’identità della persona. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sezze ed è stata avviata un’indagine. su Il Corriere della Città.

