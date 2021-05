Calabrese | Tar ci ha dato ragione su botticelle

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Al contrario di quanto emerso da notizie di stampa, il Tar, nell’ordinanza del 14 maggio 2021, non ha sospeso il nuovo regolamento capitolino sulla circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette, ma ne ha riconosciuto la validita’.” “L’attuale ordinanza infatti, anticipando le valutazioni di merito, riconosce in modo chiaro che il regolamento coniuga adeguatamente esigenze pubbliche ‘di tutela della sicurezza della circolazione urbana e di salute degli animali con gli interessi degli operatori esercenti nonche’ della relativa utenza’.” “Il regolamento, pertanto, e’ stato sospeso solo limitatamente ad un aspetto, quello che riguarda il transito delleper raggiungere le aree assegnate per lo svolgimento del servizio. E su questa particolare esigenza, Roma Capitale e’ pronta a trovare e applicare le opportune ...

...accertamenti eseguiti su delega istruttoria della Procura Regionale della Corte dei Conti,... a seguito di un altro provvedimento giudiziario emesso daldi Milano (e riferiti alla stessa ......prodotti in questi mesi c'era anche quello indirizzato al Tribunale amministrativoper ... Ilrichiama la recente nota del Ministero della Transizione ecologica, con la quale si invita ...Il sindaco Calabrese: «Si faccia chiarezza sulla vicenda. Liquidati dal Commissario ad acta € 515.187,87 per una progettazione del 1999!». Per la ristrutturazione dell’ospedale di Locri è stato ...Il sindaco: «Liquidati 515mila euro per una progettazione del 1999. Ministero e commissione antimafia facciano chiarezza» ...