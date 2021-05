Udinese | Walace | «Siamo arrabbiati Manca cattiveria»

(Di domenica 16 maggio 2021), centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni del club bianconero al termine del match contro la Sampdoria, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni del club bianconero al termine del match perso per 1-0 contro la Sampdoria. Le sue parole. «È difficile capire, oggi abbiamo subito un’altra sconfitta etutti. Però dobbiamo lavorare e rialzare subito la testa perché ciancora una partita da giocare. Cosa avremmo potuto avere di più? Un po’ di tutto tra fortuna, concentrazione, voglia,e atteggiamento. Io personalmente sono felice di aver fatto una bella stagione, ho giocato con continuità e ora voglio lavorare per aiutare squadra e società». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Missione compiuta per la pragmatica Sampdoria che espugna il "Friuli" al termine di una gara accorta e lineare, con le due squadre che hanno disputato un match tutto sommato all'insegna dell'equilibri ...Alle 15 allo Stadio Friuli si giocherà Udinese-Sampdoria. Una partita che ha poco significato per entrambe e in cui le due squadre potranno tranquillamente ambire a vincere senza patemi. I friulani so ...